Angers-PSG EN DIRECT : Neymar prend les choses en main, ça se rapproche pour Paris

Sans Pochettino, positif au Covid et confiné chez lui, mais avec appétit. Trois jours après avoir remporté son premier titre de la saison, le PSG entend bien remettre la main sur le trône de L1, qui lui appartient presque de droit divin ces dernières années. L’OL et Lille ont deux matchs plus facile à négocier sur le papier (Metz et Dijon), mais ils ne jouent que dimanche, et c’est l’occasion de passer une nuit dans la peau du leader, en attendant mieux. Un point suffira face à des Angevins qui savent embêter les gros à la maison. Enfin les gros sauf le PSG, qui a remporté toutes les confrontations directes depuis que les boys de Stéphane Moulin sont remontés en L1.

» Rendez-vous à partir de 20h45