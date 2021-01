Nouveau coup dur pour Donald Trump après le blocage de son compte Twitter : la PGA a annoncé que l’édition 2022 du championnat portant le même nom ne passera pas par le parcours de Trump. Cette décision prise par l’instance organisatrice de ce tournoi du Grand Chelem​ est directement en rapport avec les incidents perpétrés par les partisans du président américain à Washington.

"The PGA of America Board of Directors voted tonight to exercise the right to terminate the agreement to play the 2022 PGA Championship at Trump Bedminster." — Jim Richerson, PGA of America President