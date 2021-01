ASSE-PSG EN DIRECT : Hamouma surprend Navas… Entame surprenante des Verts (1-0)…

Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! On vous imagine aussi curieux que nous de découvrir ce que nous réserve le PSG version Mauricio Pochettino. Après tout, on n’a qu’une seule chance de faire une bonne première impression. Et pour l’ancien coach de Tottenham, celle-ci a donc lieu ce mercredi, à partir de 21 heures, dans un Chaudron tout sauf effrayant cette saison. L'ASSE de Claude Puel n’a ainsi remporté aucun de ses six derniers matchs à Geoffroy-Guichard et reste scotchée à la 14e place. Autant dire qu’une contre-performance d’un Paris (3e) actuellement chahuté par l’OL et le Losc en tête de la Ligue 1 ferait tache pour cette reprise. Bon, pour ses débuts, Mauricio Pochettino n’est guère verni quand même au vu de la liste (encore) monstrueuse d’absents côté PSG : Neymar, Bernat, Kimpembe, Florenzi, Paredes, Danilo Pereira, Icardi et Kurzawa (blessés ou en reprise), plus Rafinha touché par le coronavirus. Allez, on se retrouve très vite dans le Chaudron les amis, avec température négative au menu évidemment.

» Pour vibrer avec nous devant cet ASSE-PSG, rendez-vous par ici ce soir dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures…