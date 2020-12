Rafael Leao marque après six secondes contre Sassuolo — SIPA

Le nouveau record du but le plus rapide de l'histoire de la Serie A appartient à un ancien joueur de Ligue 1. Rafael Leao - vous vous souvenez de ce prometteur attaquant passé par Lille - a troué pour le Milan AC la défense de Sassuolo en à peine six secondes ce dimanche lors de la 13e journée du championnat.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇮🇹 #SerieA

💨 Rafael Leao marque le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A et des 5 grands championnats avec l'AC Milan !

⚡ Il marque après 6 secondes de jeu !

🕹 Un but à la FIFA, sur le coup d'envoi !https://t.co/gggWBinK7R — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 20, 2020

Notons au passage la belle percée et la passe en profondeur parfaite de Çalhanoglu, qui donne l'offrande à Leao. L'ancien record du but le plus rapide était detenu par un certain Paolo Poggi, qui avait marqué au bout de 8 secondes avec Piacenza en 2001.

Bon, là, à part tirer directement du milieu de terrain, on a du mal à voir comment il pourrait être battu.