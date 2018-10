LOSC: Mbappé portugais ou simple bon joueur, Rafael Leao marque déjà les esprits

Rafael Leao a inscrit son premier but de la saison avec Lille — FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Arrivé cet été au Losc, il est considéré comme un grand espoir.

Formé au Sporting Lisbonne, Rafael Leao a marqué les esprits.

Titulaire pour la première fois de la saison, il a su saisir sa chance.

Première titularisation, premier but. A seulement 19 ans, Rafael Leao n’a pas manqué l’occasion de faire parler de lui pour ses grands débuts de titulaire à la pointe de l’attaque nordiste. Auteur du but de la victoire samedi face à Caen (1-0), l’attaquant portugais a permis à son club de signer sa quatrième victoire d’affilée en Ligue 1 où le Losc consolide sa deuxième place.

« C’est un jeune qui a beaucoup de talent. Il travaille bien. Je suis très content pour lui, c’est bon pour sa confiance », s’est réjoui son compatriote José Fonte, le patron de la défense lilloise.

2015 - 🇵🇹 Rafael Leão (19 ans & 4 mois) est le plus jeune joueur à marquer avec Lille en Ligue 1 depuis Rony Lopes (19 ans & 2 mois) face à Lyon le 28 février 2015. Obrigado. @losclive pic.twitter.com/4MNzxvg4Fu — OptaJean (@OptaJean) October 27, 2018

Il a su saisir sa chance

Depuis son arrivée dans le Nord au cœur de l’été, Leao trépignait pour avoir sa chance autrement qu’à travers des bouts de match. Loïc Remy forfait vendredi, Rui Fonte jugé trop juste, Christophe Galtier l’a donc aligné à la pointe de l’attaque.

Il me montrait beaucoup de choses intéressantes au fil des semaines. Il commençait à perdre patience, à s’agacer à l’entraînement parce qu’il y a des matchs où il aurait pu entrer et les circonstances des matchs ne l’avaient pas permis. J’ai pensé que c’était le moment de l’intégrer au coup d’envoi », détaille l’entraîneur nordiste.

José Fonte encense (en anglais) son coéquipier et compatriote Rafael Leao 🤜🤛🇵🇹#LOSCSMC #JourDeFoot pic.twitter.com/2DFviG3WAZ — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 27, 2018

Il a résilié son contrat avec le Sporting

Avec ce but, Leao a donc confirmé les grands espoirs placés en lui depuis ses années de formation au Sporting Portugal. Lancé chez les pros l’an passé, ce grand gabarit (1,88m) avait disputé cinq matchs et inscrit deux buts sous le maillot vert et blanc du club lisboète. L’histoire aurait dû se poursuivre au Sporting mais un épisode en a décidé autrement.

Rafael Leão n'avait plus marqué depuis le 2 mars. Défaite (1-2) avec le Sporting face au FC Porto @losclive — Nicolas Vilas (@nicolas_vilas) October 27, 2018

Le 15 mai dernier, frustrés des résultats de leur équipe, 50 supporters du Sporting débarquent au centre de formation et tabassent des joueurs de l’équipe première. Traumatisés, plusieurs pros décident de résilier leur contrat après cette agression. Parmi eux, Rafael Leao. Après avoir hésité longuement, le joueur finit par accepter la proposition de Lille. Sauf que le Sporting s’estime floué dans l’histoire. Et le club a même porté une réclamation devant la FIFA pour obtenir 45 millions d’euros de la part du Losc, soit le montant de la clause libératoire.

Le Mbappé portugais ?

Si l’affaire est peut-être partie pour durer, Leao n’a plus envie de perdre son temps. Surclassé chez les espoirs portugais, grand espoir au pays, il est parfois comparé à un certain Kylian Mbappé. Même si pour l’instant, l’attaquant a encore tout à prouver.

« Il faut le voir sur une plus longue durée. Mbappé avait mis six mois pour qu’on le découvre à Monaco puis une saison entière à Paris. Leao peut être la super bonne surprise ou un bon joueur sans plus. Il lui faut du temps mais il peut s’épanouir à Lille. C’est un club familial dans une ville calme. Ce n’est pas la même ambiance qu’à Lisbonne où tout le monde le connaît. Ça peut être le bon tremplin pour lui. », estime Marco Martins, journaliste portugais qui travaille pour RFI et le quotidien sportif Record.

🎥 Lui, c’est Rafael #Leao. Et devinez quoi ? Il vient d’inscrire son 1er but en @Ligue1Conforama. Même qu’il nous en parle. Avec fierté 🙂 pic.twitter.com/RPQL0Qxj06 — LOSC (@losclive) October 27, 2018

Un profil très intéressant

Rapide, technique, capable de jouer sur les côtés tout en pouvant jouer dans l’axe où son jeu de tête est un vrai atout, le Portugais donne une solution offensive de plus à un Losc déjà bien fourni dans ce secteur-là.

« Ce genre de profil va peut-être aussi me permettre de varier l’animation offensive et de soulager dans la durée d’un match des joueurs comme Jonathan (Bamba) et Nicolas (Pépé). Si je peux trouver d’autres associations qui peuvent poser problème, ça permettra peut-être de libérer un peu plus d’espaces sur d’autres joueurs », se réjouit Christophe Galtier qui sait qu’abondance de biens ne nuit pas.