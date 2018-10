Losc: Depuis le début de saison, les Lillois font la fête à la maison

Depuis le début de saison, les joueurs lillois ont réalise un sans faute sur la pelouse du stade Pierre Mauroy. — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lille est intraitable sur ses terres depuis le début de saison.

Le club a remporté ses cinq matchs disputés au stade Pierre-Maurois.

Cinq matchs, cinq victoires. Depuis son installation au stade Pierre-Mauroy en août 2012, jamais le Losc n’avait aussi bien démarré une saison à domicile. Depuis le début de saison, Lille n’y a pas cédé le moindre petit point à ses adversaires. Des performances qui ont forcément contribué à la réconciliation avec le public nordiste qui n’avait assisté qu’à six succès (en dix-neuf matchs) la saison dernière. Si le Losc s’impose samedi contre Caen, il égalera déjà en trois mois la piètre performance de l’an passé.

« On en a parlé en début de saison. Il faut qu’on soit très forts à la maison. Être solides défensivement et marquer des buts. Le foot est aussi un spectacle. On veut donner du plaisir à nos supporters car ils le méritent. On veut remplir le stade à tous les matchs pour faire une grande fête. On s’amuse sur le terrain et on veut que les supporters s’amusent comme nous. » détaille Xeka, le milieu de terrain portugais.

La dernière défaite du @losclive à domicile remonte au 1er avril 2018.

Depuis les Dogues ont un bilan plus que positif au @StadePM (7V, 1N) et 21 buts marqués 👊

Du spectacle à tous les étages

Et pour l’instant, la fête bat son plein sans la moindre anicroche. Avec 14 buts marqués et seulement trois encaissés, le Losc brille dans tous les secteurs à domicile. Quant au public, avec 30.000 spectateurs de moyenne soit la quatrième affluence de Ligue 1 après dix journées, il semble prendre son pied pour l’instant. Avec au minimum trois buts marqués par match, il faut dire que le spectacle est toujours au rendez-vous depuis le début de saison à Villeneuve d’Ascq où Lille étouffe souvent ses adversaires dès l’entame du match.

« Il y a toujours une volonté de vouloir démarrer le match pied au plancher, de ne pas subir les événements. Il faut être en action et non pas en réaction. Et pour l’instant, on y arrive. On réussit à faire des différences en première période. C’est une volonté et on travaille ça tous les jours à l’entraînement », explique Christophe Galtier, l’entraîneur lillois. Maître chez lui, le Losc espère bien continuer à étouffer ses adversaires. Caen, qui sera samedi à Pierre-Mauroy, est prévenu.