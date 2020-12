COMPETITION La France et l’Espagne coorganisent l’Euro. Les Bleues disputeront au moins trois matchs de poule au Rhénus

Endy Miyem jouera presque à domicile à Strasbourg. Le frère de la native de Reims, Essome, évolue à la SIG. — Coudert/Sportsvision/SIPA

Privés de basket depuis mi-octobre et le dernier match de la SIG ouvert au public au Rhénus, les fans de basket peuvent enfin se réjouir. En juin prochain, l’euro féminin fera étape dans la capitale alsacienne, avec les Bleues.

Du 17 au 23, un total de seize matchs est programmé à Strasbourg : douze de poule, deux huitièmes de finale et deux quarts de finale. Médaillée d’argent de la dernière compétition continentale, l’équipe de France de Valérie Garnier est au moins assurée de jouer trois rencontres à domicile. Et plus si affinités, avant une fin de compétition en Espagne.

Depuis ce mardi, la billetterie de l’événement est ouverte, à partir de 26 euros la journée.