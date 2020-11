Strasbourg- Rennes EN DIRECT : Le Racing devant mais à dix, Guirassy blessé.. Suivez avec nous le match...

20h : Histoire de vous faire patienter, je vous laisse aussi un peu de lecture. On y parle de Thierry Laurey...

RC Strasbourg : Plus que jamais menacé, Thierry Laurey est-il responsable de tous les maux ? https://t.co/H555mX9Wc7 via @20minuteStras via @20minutesStras pic.twitter.com/OGxPb0pl0Q