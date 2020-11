OM-Porto EN DIRECT :Première mi-temps cruelle pour l'OM...

Bienvenue à tous pour suivre cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le FC Porto pour la quatrième journée de Ligue des champions au stade Vélodrome. Difficile de se plonger aussi vite dans le bain après la triste nouvelle du décès de Diego Maradona, espérons que l’OM lui fera honneur. Ce serait la moindre des choses après un début de Ligue des champions complètement raté par les Olympiens avec aucun but marqué, sept encaissés et pas le moindre point au compteur. Une nouvelle défaite ce soir serait synonyme de triste record sur la scène européenne avec 13 défaites de suite en Ligue des champions. Tout est mathématiquement encore possible pour se qualifier pour les huitièmes de finale, mais cette qualification passe forcément par une large victoire ce soir.

Florian Thauvin est apparu bien remonté mardi en conférence de presse, il n’a pas hésité à parler de « honte » quant au parcours de l’OM cette saison en C1. A lui de réveiller ses coéquipiers face à une équipe de Porto qui commence à recoller le wagon de tête dans le championnat portugais après un début de saison poussif. Le colosse Pepe ne devrait pas être dans le onze titulaire, mais attention aux ailiers portugais qui avaient fait très très mal à l’OM à l’aller.