Tony Yoka. — Maxime Le Pihif/SIPA

L’histoire d’amour perdure entre Nantes et Tony Yoka. Un peu plus d’un an après son dernier combat dans la cité des ducs, le boxeur français va faire son grand retour à la H Arena, vendredi 27 novembre. Il disputera son neuvième combat professionnel chez les poids lourds, à huis clos, face à l’Allemand Christian Hammer.

Et cette semaine, on a appris que Yoka (2,01 m, 8 victoires, dont 7 avant la limite, 0 défaite) allait encore combattre à Nantes, mais cette fois-ci, le 20 décembre. Le champion olympique, âgé de 28 ans, affrontera le Croate Petar Milas (25 ans, 1,94 m, 15 victoires, dont 11 avant la limite, 0 défaite) pour le titre vacant de l’Union Européenne.

Pour rappel, Yoka, qui avait terrassé en à peine un round Duhaupas à Paris en septembre dernier (son dernier combat), a déjà boxé à la H Arena, le 28 septembre 2019, contre l’Allemand Michael Wallisch. Le combat avait été expédié en trois rounds à l’époque… Cette fois-ci, il se dit que cela devrait durer (un peu ?) plus longtemps.

En attendant, Nantes pourrait encore retrouver Yoka au printemps prochain. Un combat du champion français est prévu au hall XXL de La Beaujoire, en espérant que le public soit autorisé à ce moment-là…