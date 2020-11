FOOTBALL Le président de Nantes suggère de bloquer les montées et les descentes en Ligue 1, Ligue 2 et National

Le président Waldemar Kita. — LOIC VENANCE / AFP

Voilà une idée qui risque de faire causer. Le président de Nantes, Waldemar Kita, a proposé sur RMC qu’on gèle les descentes et les montées de la Ligue 1, de la Ligue 2 et du National à la fin de la saison afin de sauver les clubs d’une faillite financière au milieu de la crise du coronavirus.

« Même si ça évolue dans le bon sens, il faut se projeter dans deux ou trois ans, explique-t-il. On ne veut pas avoir deux ou trois équipes qui descendent avec 10 millions d’euros de dettes. Il faut préparer un business plan comme dans l’industrie pour que la production continue. On sait très bien qu’on ne va pas pouvoir vendre les joueurs comme on veut, que le mercato est délicat. »

Garder les sponsors

Alors ? Alors on fige les positions, façon NBA, selon Kita. « Continuer le championnat en se projetant plus loin permettrait aux clubs d’être beaucoup plus sereins, de garder les sponsors, parce qu’eux-mêmes sont inquiets… Quand je parle d’accident industriel ce n’est pas un hasard. Pourquoi un dépôt de bilan arriverait dans une industrie classique et pas dans le football ? »

Pour étayer son propos, Kita a donné quelques chiffres plus qu’inquiétants, évoquant des pertes de 15 à 20 millions de chiffre d’affaires sur la saison, « hors litige avec Mediapro ».