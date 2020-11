C’est une revanche tardive qui ne rendra pas à Mamadou Sakho une partie de la carrière internationale qui lui a été volée à tort. Mais justice a été faite. Selon le jugement rendu ce mercredi par la Haute Cour de la division du Queen's Bench à Londres et révélé par The Athletic, l’Agence mondiale anti dopage a reconnu ses torts auprès du défenseur de Crystal Palace, quatre ans après un contrôle positif finalement annulé.

Dans les urines du joueur, l’analyse avait détecté en mars 2016 la présence d’higénamine (un stimulant contenu dans des compléments alimentaires). Ce contrôle avait valu une suspension à Sakho, alors cadre indiscutable de DD et partant pour une place de titulaire à l’Euro en France. L’UEFA avait finalement levé la suspension le 28 mais car le produit n’était en fait pas interdit, mais le train était passé pour l’ancien capitaine du PSG, dont la place dans l’axe gauche des Bleus sera récupérée par Umtiti au cours de la compétition​.

Occasionally wonder whether Liverpool would have beaten Sevilla in Basel with Sakho, adding another European trophy to the cabinet. Today WADA apologised and paid him damages after his drugs ban. Excellent exclusive by ⁦@mjshrimper⁩. https://t.co/IQxiIq1tEQ