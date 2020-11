Le milieu de l'OM Kamara n'a pas existé contre le FC Porto, comme son équipe. — CARLOS COSTA / AFP

L’Olympique de Marseille a été battu 3-0 par le FC Porto au stade du dragon pour la troisième journée le Ligue des champions.

Après trois défaites de suite, la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions semble désormais impossible.

C’est la 12e défaite de suite de l’OM en Ligue des champions, un nouveau triste record pour le club marseillais.

Au stade du dragon à Porto,

L'Olympique de Marseille a été sèchement battu (3-0) mardi soir par le FC Porto au stade du Dragon pour la troisième journée de Ligue des champions. Plus que ce résultat, qui condamne pratiquement les Marseillais dans l'optique d'une qualification pour les huitièmes de finale, c'est le niveau de jeu proposé par les joueurs de l’OM qui est affligeant.

Des Marseillais loin du niveau de la Ligue des champions

Les matchs se suivent et se ressemblent pour l’OM dans cette Ligue des champions. Déjà dominés par l’Olympiakos (1-0) et balayé par Manchester City (3-0), les Marseillais n’ont à nouveau pas existé ce mardi soir à Porto. Les défenseurs centraux ont multiplié les erreurs à l’image de Caleta Car sur l’ouverture du score de Marega (4e). Les relances hasardeuses se sont succédé, offrant des caviars aux attaquants portugais. Le score aurait pu être plus sévère. Le milieu marseillais n’a pas été meilleur : ce n’est pas un hasard si toutes les attaques marseillaises sont venues des côtés, sans succès.

En 50 ans de supporter de l’OM, je ne me souviens pas avoir déjà entendu une seule fois cette voix qui me dit : « Vas-y Titou, va te coucher et lire, tranquille... » — Thierry B Audibert (@TBAudibert) November 3, 2020

Dimitri Payet, le néant

En général quand Dimitri Payet se pointe en conférence de presse d’avant-match, ça annonce un gros match de sa part. Eh bien pas cette fois. A l’image de son penalty complètement raté qui a fini dans les tribunes vides du stade du dragon alors qu’il aurait pu permettre à l’OM d’égaliser (9e). C’est le tournant de ce match. Sa prestation dans le jeu n’a pas été meilleure. Il a souvent loupé ses changements d’ailes et ses coups de pied arrêtés. Ne parlons pas de sa frappe lointaine qui a terminé sa trajectoire au même endroit que son penalty (15e). Les rares fois où il est parvenu à faire la différence, il s’est trompé dans son dernier geste.

Triste record pour l’OM

Cette défaite condamne pratiquement l’OM pour les huitièmes de finale, même si mathématiquement tout reste possible. Mais elle est surtout synonyme du triste record du nombre de défaites de suite en Ligue des champions. C’est la 12e de suite pour l’OM, après le zéro pointé de la campagne 2013/2014. Les Marseillais peuvent encore espérer accrocher la Ligue Europa, enfin pas avec le niveau affiché ce mardi soir. L’objectif est clairement de ne pas finir de nouveau cette Ligue des champions avec zéro point.