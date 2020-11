German rider Daniel Deusser competes in the Longines FEI World Cup Jumping event on February 9, 2019 at the Parc des expositions, in Bordeaux, southwestern France. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP) — AFP

C’est désormais officiel. Les organisateurs du Jumping de Bordeaux ont annoncé ce mardi l’annulation de l’édition 2021 en raison de l’épidémie de Covid-19. Il devait se tenir du 4 au 7 février prochain dans le cadre du salon du Cheval au Parc des Expositions.

« Les équipes avaient travaillé ces derniers mois sur différentes configurations pour répondre aux exigences de limitation et distanciation. Le renforcement des mesures hivernales ne permet plus de réunir les conditions d’organisation et financières pour le maintien en présentiel de l’édition 2021. Nous en exprimons une profonde déception », expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Ces derniers donnent rendez-vous pour la 47e édition du 3 au 6 février 2022. D’ici là, le Jumping de Bordeaux va mener des réflexions pour proposer en février prochain un rendez-vous virtuel au public.