Le maillot jaune Alberto Contador lors du dernier passage du Tour de France à Bordeaux en 2010. — Bob Edme/AP/SIPA

Si le Tour de France fera étape à Libourne et Saint-Emilion, il ne passera pas par Bordeaux en 2021.

Certains voient dans cette décision, une sanction des organisateurs après les vives critiques d’élus écologistes lors de la dernière édition. Mais il y a d’autres explications.

Pierre Hurmic, le nouveau maire écolo a d’ores et déjà annoncé que la ville était candidate pour l’édition 2022.

Encore raté ! Comme depuis maintenant dix ans, les Bordelaises et Bordelais ne verront pas le Tour de France en 2021. Un paradoxe pour la ville la plus visitée (hors Paris) par la Grande Boucle depuis 1903 (81 fois). Petit lot de consolation, il suffira de faire quelques kilomètres vers l’est de la Gironde pour la voir. Elle passera par Libourne et Saint-Emilion, les 16 et 17 juillet prochains lors de cette 108e édition.

Si pendant presque une décennie Bordeaux n’avait pas fait acte de candidature car elle se limitant à l’accueil d’un grand événement par an (Euro 2016, demi-finale du Top14, etc.), la municipalité confirme que, cette fois-ci, un dossier de candidature a bien été déposé par Nicolas Florian (LR) en 2019 et appuyé récemment par Pierre Hurmic,, son successeur. Alors pourquoi le Tour de France snobe-t-il encore Bordeaux ?

Le parcours du Tour de France 2021. - AFP/ASO

Une ville trop écolo ?

Personne ne le dira publiquement, histoire de ne froisser ni la nouvelle municipalité écologiste, ni les organisateurs de la Grande Boucle. Mais cette décision de passer par la Gironde tout en faisant bien attention de contourner Bordeaux peut bien sûr être vue comme une sanction aux vives critiques d’élus écolos sur le Tour de France cet été, certains le jugeant « polluant et machiste ». Pierre Hurmic souhaite couper court à toute polémique dans Sud Ouest : « Nous ne sommes pas déçus. J’entends beaucoup que le Tour ne vient pas à Bordeaux à cause des écolos. Mais il me semble que le Tour n’y vient plus depuis dix ans, ce n’était donc pas à cause de nous. »

Christian Prudhomme allume les maires écolos qui ont critiqué le Tour https://t.co/aQxx5UFqYy — 20 Minutes (@20Minutes) September 18, 2020

De son côté, Christian Prudhomme,, le directeur de la course, préfère ne pas s’épancher sur le sujet et affirme que la candidature groupée Libourne – Saint-Emilion est arrivée bien plus tôt sur son bureau que celle de Bordeaux. Il n’y aurait donc pas de lien entre les polémiques de l’été et ce choix. Il rappelle par exemple que Tours, ville écologiste, accueillera le Tour en 2021 et « espère bien aller à Bordeaux dans les années qui viennent ».

Un duo gagnant face à Bordeaux

Ce sont les villes de Libourne et Saint-Emilion qui décrochent le gros lot. La première sera ville d’arrivée (le 16 juillet, après 203 km depuis Moureux) et de départ. La deuxième accueillera l’arrivée de l’avant-dernière étape après un contre-la-montre de 31 km au milieu des vignes. « C’est magique, savoure le maire Bernard Lauret auprès de 20 Minutes, c’est une très bonne nouvelle pour tout notre territoire étant donné le contexte économique et, en plus, on pourrait avoir un enjeu sportif très fort ». Comme en 1996 lors du dernier passage du Tour de France dans sa commune, avant tout connue et reconnue pour son appellation viticole, il sera sur la ligne d’arrivée pour applaudir les coureurs.

Le maillot jaune Bjarne Riis lors du contre-la-montre 1996 à Saint-Emilion. - PATRICK KOVARIK / AFP

Pour lui, il n’y a pas de doute, c’est la candidature commune avec son voisin libournais qui a fait la différence face à Bordeaux. Seul, en 2019, son dossier n’avait pas été retenu. Bernard Lauret précise d’ailleurs que « Christian Prudhomme veut maintenant des contre-la-montre de 30 km et non plus de 60. C’est plus intéressant de le faire avec nous en venant de Libourne que d’aller à Bordeaux par une nationale ».

Alors que la ville de Libourne prévoit déjà quatre jours de fête autour de l’événement, la ville de Saint-Emilion réfléchit à organiser une fête du vin dans le même temps afin que les spectateurs restent plusieurs jours sur place et profitent notamment des châteaux du coin. Tout cela dépendra de l’évolution de la crise sanitaire.

Une place déjà réservée pour 2022 ?

Mais ce refus est finalement peut-être un mal pour un bien pour Bordeaux. Il semblerait bien que la ville soit tout de même dans les petits papiers d’ASO (Amaury Sport Organisation). Pierre Hurmic a confirmé une nouvelle candidature pour 2022 et affirmé que Christian Prudhomme est déjà prêt à travailler avec lui sur celle-ci. Pour l’instant, l’on sait juste que la 109e édition s’élancera de Copenhague au Danemark.

D’ici là, l’épidémie de Covid-19 aura peut-être pris fin. Bordeaux espère en tout cas qu’un coureur succédera enfin à Mark Cavendish, dernier vainqueur au sprint dans la cité girondine, le 23 juillet 2010.