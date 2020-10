André Villas Boas a réalisé un quadruplé historique avec le FC Porto en 2010/2011. — PAUL ELLIS / AFP

Le retour du « Spécial Two » à Porto. L'Olympique de Marseille affronte mardi prochain le FC Porto en Ligue des champions, le club de cœur de l’entraîneur de l’OM, André Villas Boas. C’est à Porto qu’il a explosé en tant qu’entraîneur avec une saison 2010-2011 de folie ponctuée par un quadruplé historique : vainqueur de la Ligue Europa, champion du Portugal, avec une victoire mémorable 5-0 contre le rival Benfica, vainqueur de la Coupe du Portugal et vainqueur de la Supercoupe du Portugal.

Une saison de rêve, et puis c’est tout. A l’issue de sa seule saison, à Porto, André Villas Boas est parti rejoindre Chelsea. Dix ans plus tard, ce n’est un secret pour personne, Villas Boas rêve de revenir à Porto en tant que président du club. Et pourquoi pas dès 2024, une fois sa carrière d’entraîneur terminée ?

