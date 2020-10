Le RC Lens ne pourra pas jouer à Marseille le 30 octobre 2020 à cause du coronavirus. — FRANCOIS GREUEZ/SIPA

Après le report de son match face à Nantes le week-end dernier, le RC Lens ne pourra pas non plus jouer lors de la 9e journée à cause du coronavirus. Son match à Marseille prévu vendredi a été reporté ce mercredi par la LFP, après que les nouveaux tests ont révélé encore plus de 10 cas de Covid-19 au sein de l’effectif nordiste.

« Après avis de la commission nationale COVID FFF, constatant l’absence certaine de plus de 10 joueurs sur la liste des 30 joueurs du RC Lens pour cause de test RT-PCR positif pour son match contre l’Olympique de Marseille, la Commission des Compétitions de la LFP décide de reporter le match OM-RC Lens », a écrit la Ligue dans un communiqué.

Cette décision de la LFP a été motivée par les résultats des tests d'infection au coronavirus réalisés au sein du groupe pro lensois.

Le RC Lens a pris acte de cette décision. Quant aux Marseillais, ils auront une semaine complète pour préparer le déplacement de la dernière chance sur le terrain de Porto, en Ligue des champions. Peut-être pas une mauvaise nouvelle pour André Villas-Boas.