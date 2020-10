Julian Alaphilippe chute lors du Tour des Flandres, le 18 octobre 2020. — 000_8TD2AJ

Il y a quelques semaines, on pensait à ce dimanche 25 octobre et on en salivait d’avance. Paris-Roubaix, la pluie, Julian Alaphalippe avec son maillot de champion du monde… Le Français ne faisait peut-être pas partie des favoris, mais on voulait savoir ce qu’il valait sur les pavés du nord. Doublement raté. La course a été annulée à cause du coronavirus, et puis de toute façon, le coureur français a vu sa saison s’arrêter brutalement avec sa lourde chute lors du Tour des Flandres.

Victime de fractures des métacarpes 2 et 4 de la main droite, Alaphilippe a été opéré en début de semaine. Ce dimanche, il a donné des nouvelles plutôt rassurantes. « Quelques jours après ma dernière course au tour des Flandres, qui s’est terminée par une chute, je tenais à vous donner quelques nouvelles. L’opération de la main s’est bien passée, je récupère doucement et pense déjà à revenir plus fort, a-t-il écrit. Pour l’heure, place à un peu de repos. »

Allez, rendez-vous en 2021 Julian.