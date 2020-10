Roglic s'impose sur la Vuelta — ANDER GILLENEA / AFP

Il semblerait que Primoz Roglic n’ait pas trop mal digéré sa perte du Tour de France. Après avoir remporté Liège-Bastogne-Liège il y a quelques semaines, le Slovène a confirmé son statut d’ultra-favori du Tour d’Espagne en remportant la première étape, dans les montagnes du Pays basque. Il a devancé, au sprint, le groupe de ceux qui vont combattre pour la victoire dans ce Grand Tour : Carapaz, Dan Martin, Chaves, Grossschartner ou Mas.

Ne figuraient pas dans ce groupe Chris Froome et Thibaut Pinot, lâchés très tôt dans l’avant-dernière ascension avant le final vers Arrate, et déjà éliminés de la course à la victoire finale. Ils finissent respectivement à 11 et 10 minutes de Roglic. Guillaume Martin, lui, termine à 1’09 du vainqueur.