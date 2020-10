Liège-Bastogne-Liège EN DIRECT : Schär à l'assaut... Alaphilippe dans le groupe des favoris... Suivez la course...

Salut les loustics, gros dimanche de sport puisqu’en plus de Roland-Garros et de la fin du mercato il y a aussi du vélo avec la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège, qui plus est la première course de Julian Alaphilippe avec le maillot irisé de champion du monde de cyclisme sur route. Le Français est le grand favori de la course même si on fera bien évidemment attention à des profils comme Marc Hirschi, qui a le vent en poupe depuis son Tour de France de haut vol. Attention, sait-on jamais, à Tadej Pogacar qui a prouvé sur les Mondiaux qu’il pouvait encore nous surprendre, même si sur des courses d’un jour il est encore un peu en dessous.

>> Rendez-vous à 14h50 pour le départ réel