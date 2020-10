Le doublé à Paris pour Rafael Nadal ? Après sa victoire à Roland-Garros pour la quatrième fois de suite, la 13e au total, l’Espagnol ne compte pas en rester là. Le numéro 2 mondial a confirmé sur les réseaux sa participation au Masters 1000​ de Bercy.

« C’est l’heure de la saison indoor… […] Et oui, je me prépare pour Paris Bercy », a posté Nadal (34 ans) sur son compte Twitter pour accompagner une photo de lui s’entraînant en salle dans son académie aux Baléares, prise dans la journée.

It’s indoor season time... this picture was earlier today practicing at the @rnadalacademy ... And yes... getting ready for #ParisBercy 😉💪🏻 pic.twitter.com/SajEB4JMEW