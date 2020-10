Remco Evenepoel lors du Tour de Burgose, Espagne, le 1er août 2020. — Shutterstock/SIPA

Il n’y aura pas de public dans les arrivées au sommet de la Vuelta, qui aura lieu du 20 octobre au 8 novembre, à cause des mesures de lutte contre le coronavirus, ont déclaré mardi les organisateurs. Ces restrictions s’appliqueront notamment à la 6e étape dont l’arrivée est prévue au col du Tourmalet, dans les Pyrénées françaises.

Pas de caravane publicitaire cette année

Au total, neuf montées seront interdites au public, dont les arrivées en altitude à l’Angliru et à la Covatilla, temps forts de cette Vuelta. L’épreuve, organisée habituellement fin août, a été déplacée dans le calendrier à cause de la pandémie et son départ aura lieu à Irun et non aux Pays-Bas comme prévu initialement.

Les organisateurs ont instauré de strictes mesures sanitaires. Il n’y aura notamment pas de caravane publicitaire et le nombre de représentants des sponsors et des médias sera réduit.