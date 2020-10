DEFI SPORTIF Christophe Maleau n’en était pas à son premier défi sportif. Mais celui réalisé ce samedi est sans nul doute le plus beau. Le jeune Martiniquais nageait dans le cadre d’Octobre rose, en soutien à la Ligue contre le cancer

Christophe Maleau, 12 ans, a rallié à la nage l'île de Sainte-Lucie à la Martinique (photo illustration). — KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Treize heures, cinquante minutes et quarante-sept secondes d’efforts pour rallier à la nage l’île de Sainte-Lucie à celle de la Martinique. Soit une distance de 40 kilomètres, rapporte France Info Première. L’exploit est d’autant plus grand qu’il est signé d’un jeune homme de seulement douze ans. Christophe Maleau est parti à 5h10, samedi, de la baie de Sainte-Lucie pour arriver à 19 h à Sainte-Anne en Martinique. Un périple qu’il a fait accompagné de sa famille, son club mais aussi des coachs, des plongeurs et des médecins.

Le nageur prodige de #Martinique Christophe Maleau (12 ans) effectue la traversée à la nage🏊🏽‍♂️ entre Sainte-Lucie et la Martinique en 13 h 50m et 47 s 👏🏽❤️ Ambiance exceptionnelle à son arrivée (vidéo @jcsamyde) https://t.co/1IdjMuyrZX pic.twitter.com/ulG3atYVVa — Martiniquela1ère (@Martiniquela1e) October 10, 2020

Pour Octobre rose et sa mère

Il rejoint Jacques Sicot, Yann Richard et Gilles Rondy dans le cercle fermé de ceux qui ont réussi cette traversée. Christophe Maleau nageait pour l’opération Octobre rose, campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et pour sa mère, touchée par cette maladie.

Le Martiniquais n’en était pas à son premier défi, précise France Info Première. En 2017, il avait déjà nagé 6,4 km entre l’Anse Mitan aux Trois-Îlets et la Française à Fort-de-France, deux communes de Martinique. L’année suivante il avait parcouru les 26 kilomètres qui séparent le Diamant et Schœlcher, toujours en Martinique.