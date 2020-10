Diego Schwartzman, le 5 octobre 2020 à Roland-Garros. — MARTIN BUREAU / AFP

Les matchs du jour

Après les demi-finales dames jeudi, relativement expéditives, on devrait théoriquement passer plus de temps ensemble sur notre live avec le dernier carré messieurs. Au programme, deux alléchantes rencontres avec ce qui se fait de mieux en la matière en ce moment ou presque. Tombeur héroïque de Dominic Thiem au tour précédent et en cinq sets s’il vous plaît, l’Argentin Diego Schwartzman va s’attaquer au mont Nadal à partir de 15h50 tandis que Djoko sera opposé au Grec Stefanos Tsitsipas.

La météo du jour

On vient de sortir s’acheter des pains au chocolat et on est rentrés les pieds trempés, si jamais ça peut vous donner une idée du temps qu’il fait vendredi matin sur la capitale. Ça devrait se calmer dans l’après-midi mais est-ce qu’on ne s’en moquerait pas un peu avec notre toit bionique hyperméga classe de la mort qui tue ? Voila, exactement.