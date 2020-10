Equipe de France : Pogba is back! Rabiot et Camavinga là aussi... Revivez la liste de Deschamps avec nous

14h22: Ahah question d'Aymeric, notre journaliste sur place, posée sur Matuidi sans parler de Matuidi. Comment jugez-vous le niveau de la MLS et est-ce qu'un joueur bon là-bas pourrait être appelé en bleu ? « La MLS ? Ça peut être d'un bon niveau. Je regarde beaucoup de matchs européens, en Ligue 1, et je me dis ouffff aujourd'hui c'est pas que du plaisir. Le ballon il rigole pas toutes les semaines non plus. Blaise sait très bien qu'en prenant cette décision c'est plus compliqué pour lui. Mais ce n'est pas un non catégorique. La concurrence pousse et il le sait. »

