Tour de France : La troisième semaine en images — 20 Minutes

Après une première semaine de compétition marquée par de nombreuses chutes et des images insolites, les Pyrénées, l’Ouest de la France et une arrivée en Auvergne lors de la deuxième, on revient en images sur la troisième et dernière semaine du Tour de France. Le Jura, les Alpes et l’arrivée sur les Champs-Elysées à Paris sont au programme.

Un suspens jusqu’au bout en troisième semaine

Dans le Jura, le 13 septembre 2020, l’étape arrivant au sommet du Grand Colombier sacre le jeune Tadej Pogacar (UAE Emirates) devant Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Richie Porte (Trek-Segafredo). Tiens, tiens… Le col la Loze, inédit sur le Tour de France, qui culmine à 2304 mètres d’altidude voit la victoire d’un Colombien, Miguel Angel Lopez (Astana), le 16 septembre 2020.

La veille de l’arrivée à Paris, lors du contre-la-montre entre Lure et la Planche des Belles Filles, Thibaut Pinot (FDJ-Groupama) passe dans Melisey, son village, et Tadej Pogacar (UAE Emirates) prend la tunique jaune de son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma) pour 59 secondes… Le lendemain, le Slovène de 21 ans devient le plus jeune vainqueur du Tour de France depuis 1904.