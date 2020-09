Tour de France : La première semaine en images — 20 Minutes

Reportée en raison de la pandémie de Covid-19, la 107e édition du Tour de France entre Nice et Paris se déroule du 29 août au 20 septembre 2020. Chutes, moments insolites et célébrations victorieuses... Retour sur la première semaine en images.

La première étape est marquée par la pluie et les chutes. Et c'est ainsi que la meilleure chance française pour la victoire finale, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), finit les fesses au sol dans les trois derniers kilomètres ! Plus de peur que de mal pour le Franc-comtois, le chronomètre étant fixé à trois kilomètres de l'arrivée dans cette étape. Le lendemain, on retrouve le soleil et Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) remporte sa première victoire en cette année 2020. Une victoire chargée en émotion qu'il dédicace à son père décédé en juin, en pointant son doigt vers le ciel alors qu'il passe la ligne d'arrivée à Nice. Lors de la troisième étape entre Nice et Sisteron, on retient la terrible chute du Français Anthony Perez (Cofidis) qui abandonne le Tour et la rage du vainqueur Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal) à la fin du sprint massif.

Lors de la première arrivée au sommet à Orcieres-Merletette, le 1er septembre, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) montre qui est le patron en laissant tous les autres leaders du Tour derrière lui ! Le lendemain, à la fin de la cinquième étape entre Gap et Privas, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) repart dépareillé : le bas en jaune et le haut en bleu. Pour une erreur de ravitaillement, il écope de 20 secondes de pénalité et perd son maillot jaune au profit du Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott). Et c'est le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma) qui règle tout le monde au sprint.

Sixième étape entre Le Tei et Mont Aigoual, le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) a déjà le sourire dans les derniers kilomètres... Il finit l'étape seul en tête et remporte la victoire ! Pour terminer la semaine, ce vendredi, le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma) lève les deux bras en signe de deuxième victoire d'étape sur ce Tour 2020.