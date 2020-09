CYCLISME Reportée en raison de la pandémie de Covid-19, la 107e édition du Tour de France entre Nice et Paris se déroule du 29 août au 20 septembre 2020.

Tour de France : La deuxième semaine en images — 20 Minutes

Après une première semaine de compétition marquée par de nombreuses chutes et des images insolites, on revient sur la deuxième semaine du Tour de France. Les Pyrénées, l'Ouest de la France et une arrivée en Auvergne sont au programme.

Qui dit Pyrénées dit montagne ! Et c'est le Français Nans Peters (AG2R La Mondiale) qui s'envole vers la victoire en solitaire à Loudenvielle, le 5 septembre. La mauvaise nouvelle du jour : Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) arrive avec presque 20 minutes de retard sur les favoris... Game over pour la victoire finale !

Un Slovène, un Irlandais, un Australien, un Suisse, un Colombien...

Le lendemain, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) met un pied sur la première marche du podium en prenant le maillot jaune de leader à Laruns. Après une journée de repos, plusieurs étapes destinées aux spinters sont au programmes avant de retrouver le Massif central. A ce jeu, l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) et l'Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal) sont les plus forts.

Le 10 septembre, après un hommage rendu à Raymond Poulidor décédé le 13 novembre 2019, lors du passage dans son village, c'est le Suisse Marc Hirschi (Sunweb) qui remporte l'étape arrivant à Sarran. On finit la semaine avec le cœur colombien de Daniel Felipe Martinez (EF), victorieux au Puy Mary lors de la 13e étape, ce vendredi 11.