Lens-Bordeaux EN DIRECT : Lens domine largement mais Bordeaux résiste à la pause...Suivez le match en live avec nous

Cinq ans déjà que Lens et Bordeaux ne se sont plus croisés en Ligue 1. Mais pour leurs retrouvailles, remontée des Sang et Or en Ligue 1 oblige, les deux équipes peuvent s’offrir un joli cadeau. Le vainqueur de la rencontre s’installera quoi qu’il arrive sur le podium de Ligue 1. Une position qui pourrait ne durer que 24 heures vu que sept matchs ont lieu dimanche. Il n’empêche que cela traduirait définitivement le bon début de saison d’étonnants Sang et Or promus en Ligue 1. Ou alors, ce sera enfin le signe du renouveau pour des Girondins, invaincus depuis le début de saison, qui revivent depuis l’arrivée cet été de Jean-Louis Gasset sur le banc