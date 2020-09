FOOTBALL L'ex-défenseur du PSG, testé positif au Covid-19, va rater le rendez-vous avec son ancien club. Mais Patrick Vieira ne comptait pas vraiment sur celui qui a été recruté l'an dernier pour plus de 12 millions d'euros et peine depuis à s'imposer

Le joueur pensait avoir déjà contracté le virus mais le premier test était un faux positif — OGC Nice médias

Stanley Nsoki, défenseur de 21 ans, transféré du PSG à l'OGC Nice pour plus de 12 millions la saison passée, n’a pas foulé les pelouses depuis la reprise.

Annoncé comme une pépite, il peine à justifer les attentes liées à son transfert.

Touché par le Covid-19, il ne pourra pas retrouvé son club formateur ce dimanche.

Il aurait pu (peut-être) enfin retrouver le chemin du terrain et, par la même occasion, son club formateur dimanche à l’Allianz Riviera. Mais Stanley Nsoki, testé positif au Covid-19, ne participera pas au choc de l'OGC Nice contre le Paris-Saint-Germain.

C’est donc un nouveau match qui se jouera sans le défenseur de 21 ans, transféré pour plus de 12 millions la saison passée et qui n’a pas foulé les pelouses de Ligue 1 depuis la reprise.

« D’énormes qualités »

Une situation qui pourrait inquiéter alors que le néo-Niçois reconnaissait lui-même son manque de performance et la nécessité d’être « plus rigoureux au niveau de [sa] concentration. »

« Il a d’énormes qualités. Dans le jaillissement. Athlétiquement. Mais il s’est un peu éteint au fil des mois, analyse l’ancien joueur du Gym Patrice Alberganti, consultant pour France Bleu Azur. Au PSG, il jouait avec des Thiago Silva, il était un petit nouveau. En arrivant au Gym, il a été espéré comme un grand et, dans ces cas-là, il faut que le mental suive. Pour ces jeunes-là, le problème parfois c’est d’arriver à se mettre un niveau d’exigence toujours très haut. »

Pas de prêt en vue

Espoir déçu de la saison dernière avec une passe décisive en 17 matches, désormais pas ou peu utilisé, Stanley Nsoki pourrait-il être prêté ? Cette éventualité ne serait finalement pas du tout retenue par un OGCN ambitieux sur tous les fronts lors d’une saison qui s’annonce chargée avec la Ligue Europa en plus. Et Patrick Vieira semble donc encore compter sur lui. Mais cette saison, la concurrence s’est encore accrue, avec le recrutement au poste de latéral gauche de l’ancien Rémois Hassane Kamara, plus expérimenté et qui sort d’une excellente saison en Champagne.

En attendant, c’est en quarantaine que Nsoki devra suivre ce match entre Nice (8e) et le PSG (15e). Le Gym qui devra également compter sans Claude-Maurice et Dolberg, touchés eux aussi par le coronavirus. Et Paris, et son cortège d’absents (blessés ou positifs au Covid-19 mais également suspendus après le début de bagarre contre l’OM), qui aurait peut-être aimé compter Stanley Nsoki dans sa défense ?