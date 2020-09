FOOTBALL Kurzawa a écopé de la sanction la plus lourde avec six matchs de suspension suite aux incidents de la fin de match contre l'OM dimancher dernier (1-0)

Neymar lors du match PSG-OM, au Parc des Princes le 13 septembre 2020. — Michel Euler/AP/SIPA

Les sanctions sont tombées et une enquête ouverte. Après la fin de match torride entre le PSG et l'OM​, la commission de discipline de la Ligue s’est fait plaisir, sans trop surprise. Résultat des courses ? Six matchs de suspension pour le Parisien Kurzawa, trois pour Amavi, Neymar et Parades deux matchs ferme plus un avec sursis, et enfin Benedetto un ferme.

Les sanctions de la commission de discipline concernant les joueurs exclus lors de PSG-OM :



Neymar : 3 matches de suspension dont 1 avec sursis

L. Paredes : 3 matches de suspension dont 1 avec sursis

L. Kurzawa : 6 matches

J. Amavi : 3 matches

D. Benedetto : 1 match #PSGOM — Vincent Delzescaux (@VincDelzescaux) September 16, 2020

En ce qui concerne les deux grosses « affaires » qui ont émaillé cette rencontre, la Ligue a préféré se donner du temps. Elle a ainsi annoncé qu'elle ouvrait une enquête sur les propos racistes qu'aurait tenu le défenseur de Marseille Alvaro Gonzalez envers l'attaquant star du Paris SG, Neymar. Angel Di Maria a aussi été convoqué pour la prochaine réunion de la commission, le 23 septembre, pour le crachat qu'il aurait adressé en direction d'Alvaro.