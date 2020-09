Angel Di Maria au coeur d'une altercation lors de PSG-OM, le 13 septembre 2020. — J.E.E/SIPA

C’était l’un des épisodes mystérieux de ce PSG-OM, décrit par les acteurs après la rencontre mais que personne ne pouvait prouver. Si les propos racistes du Marseillais Alvaro dénoncés par Neymar sont encore à l’étude, le crachat d' Angel Di Maria envers ce même Alvaro est désormais sur la place publique. La chaîne Téléfoot a décortiqué les images du match et a fini par retrouver le moment fatidique. Elle a diffusé les images mardi soir.

Di Maria pris en flag'. - Capture d'écran

Le crachat ne semble pas avoir atteint le défenseur espagnol, mais l’intention est on ne peut plus claire. Voilà qui ne va pas arranger du tout les affaires du PSG et de Thomas Tuchel​, qui doit déjà faire face à nombreuses absences. Les cas de Neymar, Kurzawa et Paredes devaient déjà être étudiés par la commission de discipline de la LFP, ce mercredi. Celui de Di Maria devrait s’ajouter à la liste.

« Oui, nous sommes inquiets. Très inquiets »

Selon le règlement de la Ligue, le crachat d’un joueur à l’encontre d’un autre joueur, pendant un match, doit être sanctionné de six matchs de suspension. « En période de Covid-19, cracher c’est très grave », a estimé le Marseillais Rongier, mardi. Interrogé pour savoir s’il était inquiet des sanctions à venir contre ses joueurs, Tuchel ne s’est lui pas caché.

« Oui, nous sommes inquiets. Très inquiets », a reconnu l’entraîneur parisien. Avant de délivrer un petit message envers la commission de discipline de la LFP : « Je ne suis pas sûr qu’on regarde tout le contexte, ce qu’il s’est passé sur terrain. » Cette dernière ne va pas s’ennuyer ce mercredi.