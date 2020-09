Thomas Tuchel sur le banc du PSG lors du quart de finale de la Ligue des champions contre Leipzig. — Manu Fernandez/AP/SIPA

Thomas Tuchel avait un mot d’ordre, ce mardi, en conférence de presse : « rester calme ». Rester calme face aux deux défaites de la semaine dernière, rester calme par rapport aux conséquences des dernières minutes du match contre l’OM, au cours desquelles trois Parisiens ont reçu un carton rouge. Rester calme malgré le règlement de la LFP qui ne lui permet pas d’aligner Alessandro Florenzi mercredi soir contre Metz.

Le coach du PSG a eu beau le répéter à plusieurs reprises, il a tout de même eu mal à le garder. Notamment quand il a été question de ses déclarations d’après-match, à Lens et surtout dimanche au sortir du Classique – « on a fait un grand match, je suis content de la qualité, de la mentalité et des efforts ». Des propos surprenants pour les supporters comme les observateurs… que l’Allemand a parfaitement assumés.

Les stats contre l’OM ? « Pas seulement bien, mais extraordinaires »

« On a manqué de marquer, mais on a eu le contrôle du match. On a eu 28 touches de balle dans la surface adverse, on a récupéré énormément de ballons dans leur camp. Nos statistiques sur ce match n’ont pas été seulement bien, elles ont été extraordinaires, a-t-il asséné, chiffres à l’appui. Il y avait deux classes d’écart entre les deux équipes. Ils ont eu de la chance, il faut l’accepter. Mais on ne peut pas être en colère que tout le monde s’attend à ce qu’on soit en colère quand on perd. Vous pouvez penser comme ça, mais moi ce n’est pas mon job. »

Tuchel s’est surtout fâché quelques minutes plus tard, quand un confrère a posé une question sur les leviers sur lesquels il comptait s’appuyer en attaque contre Metz, eu égard aux absences de Mbappé et Neymar. Sans eux, l’animation offensive avait été défaillante contre Lens. « Non, ce ne sont pas qu’eux deux à Lens !, s’est exclamé le technicien. C’est simple la vie quand on pense comme ça… Mais ce ne sont pas les deux seuls qui manquent, et tous les autres sont là et on n’a pas gâché d’occasions. Ça ne s’est pas passé comme ça. Il nous manquait sept, huit joueurs. Ce n’est pas "Ney et Kylian sans eux on ne peut pas gagner". On ne peut pas continuer d’analyser un match comme ça, parce que ce n’est pas la vérité, c’est juste polémique. Et nous on ne fait pas ça. »

« On a trois défaites consécutives, on n’est pas habitués à ça »

Dans le fond, on sent l’Allemand désabusé par la tournure des événements depuis la finale perdue à Lisbonne. Le Covid ​ramené des vacances, la programmation des premières journées, les recrues qui tardent à arriver alors que plusieurs cadres sont partis… Chaque jour est un casse-tête pour Tuchel depuis la reprise. « On a trois défaites consécutives, on n’est pas habitués à ça. Mais c’est important de regarder le contexte, a-t-il relativisé. La réalité pour moi est qu’on a fait de bons matchs. Il ne faut pas seulement regarder les résultats. » Difficile, quand même, quand on dirige le PSG.