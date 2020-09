Le débrief de Lens-PSG — 20 Minutes

La prochaine fois, Paris devra vraiment prévoir un plan anti-Ganago. Auteur du but de la victoire de Lens jeudi soir (1-0), Ignatius Ganago n’en est pas à son premier coup d’éclat face au PSG. Que ce soit à Nice (par deux fois) ou avec les Sang et Or, le joueur de 21 ans a déjà marqué trois fois contre le club de la capitale.

« Je n’ai pas de justifications particulières à ça mais j’aime bien les gros matchs. Ce sont des matchs où il faut tout donner », sourit l’international camerounais. Sauf que l’attaquant n’a pas toujours tout donné lors des saisons précédentes. En trois ans à Nice, Ganago n’a inscrit que sept buts toutes compétitions confondues.

Recruté cet été pour six millions d’euros

Un ratio bien trop faible pour obtenir la pleine confiance de Patrick Vieira, le coach azuréen. Du coup, le joueur n’a pas hésité longtemps quand Lens est venu s’intéresser à lui au début de l’été. Moyennant 6 millions d’euros, Ganago s’est engagé pour quatre ans chez le promu artésien. Et deux mois plus tard, il ne regrette pas son choix.

« J’avais besoin de plus de confiance. Je l’ai aujourd’hui et je vais continuer à travailler pour progresser encore plus. Je suis content d’être là et je me sens bien ici. J‘ai envie de franchir un cap dans ma carrière. C’est le moment de tout donner et de faire beaucoup de sacrifices pour y arriver », reconnaît l’attaquant. Avec un but victorieux contre Paris pour son premier match à Bollaert, Ganago a déjà réussi son adaptation. Ne reste plus qu’à confirmer sur le long terme.