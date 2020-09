Le débrief de Lens-PSG — 20 Minutes

Vos stars vous manquent et tout est dépeuplé. Battu jeudi à Lens (1-0) pour son premier match de Ligue 1, le PSG a payé au prix fort l’absence de ses stars. Sans Neymar, Di Maria ou encore Mbappé, le jeu offensif parisien a frôlé le néant avec un tir cadré en 90 minutes. Du coup, Thomas Tuchel a de quoi être inquiet avant de défier l’OM dimanche au Parc des Princes. Si Neymar et Di Maria, touchés par le Covid, pourront faire leur retour après leur quatorzaine, le manque de rythme risque de se faire sentir.

« S’ils jouent, ils n’auront qu’un entraînement dans les jambes. On peut donner des minutes parce que c’est nécessaire mais si Neymar ou Di Maria jouent, ils joueront un classico après deux semaines sans entraînement. Je n’en attends pas trop physiquement. C’est toujours risqué. On doit parler avec les joueurs et les médecins. Mais on ne prendra aucun risque », avertit l’entraîneur parisien.

Reste que les manques offensifs parisiens ont été criants dans l’Artois avec l’inexpérience de gamins comme Ruiz et Kalimuendo, titulaires à Lens. Pas sûr que Tuchel remette ça face à un adversaire d’un autre calibre. « Jouer avec des jeunes à la maison contre Marseille, ce n’est pas facile. Je ne suis pas inquiet mais je suis réaliste. S’il faut jouer avec la même équipe (contre l’OM), on jouera avec la même équipe. Normalement, il nous faudrait plusieurs semaines de préparation mais on commence la Ligue 1 avec quatre matchs en dix jours. C’est difficile », reconnaît le coach allemand.