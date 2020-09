Vioncent Labrune est le nouveau boss de la LFP — SEBASTIEN BOZON / AFP

Le Classique PSG-OM n’a pas encore démarré et pourtant les Marseillais viennent déjà d’infliger une première défaite à leurs meilleurs ennemis. Comment ? Avec la nomination en assemblée générale de Vincent Labrune, leur ancien président de 2011 à 2016, à la tête de la Ligue professionnelle de football (LFP). L’ancien boss de l’OM, plus discret que jamais depuis son départ du club, a remporté le duel qu’il menait face au favori Michel Denisot.

Labrune est tout sauf un inconnu des instances. Membre du CA en tant qu'indépendant, il a toujours gardé contact avec le foot 🇫🇷, ses dirigeants. Ça n'en reste pas moins une immense surprise. @LFPfr #LFP @Europe1 #Europe1 — Julien Froment (@JulienFroment) September 10, 2020

Selon les informations conjointes de nos confrères de L'Equipe et de RMC Sport, Vincent Labrune a été élu à 15 voix contre 10 pour Michel Denisot et 47 % à la majorité relative. S’il se faisait très rare dans les médias depuis plusieurs années, Vincent Labrune n’en est pas moins resté très proche du monde du football puisqu’il était déjà membre du conseil d’administration de la LFP en tant qu’indépendant. Charge à lui désormais de rassembler et de pacifier un football français qui n’a jamais semblé autant désuni que depuis la crise sanitaire liée au Covid-19.