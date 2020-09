Sergio Ramos et Lionel Messi — Andrea Comas/AP/SIPA

Deux ans après avoir perdu son meilleur coéquipier, Cristiano Ronaldo​, Sergio Ramos craint désormais de voir son meilleur ennemi foutre le camp de la Liga. Le défenseur central du Real Madrid a fait savoir en conférence de presse d’avant-match avec l’Espagne qu’il préférerait voir Lionel Messi, annoncé sur le départ, continuer au Barça.

« Pour le football espagnol, pour Barcelone et pour nous, qui aimons gagner en étant les meilleurs, nous aimerions qu'il reste. Il rend la Liga et son équipe meilleures, ainsi que les Clasicos », a commenté Ramos. « On aime gagner en étant les meilleurs, et il fait partie des grands joueurs. Il n’y a rien de plus à dire. Il a gagné le droit de choisir son avenir, sans spéculation autour de lui. » Pas sûr que la presse, nous compris, soit en mesure d’honorer la dernière partie du code moral de Sergio Ramos.