Robert Nouzaret (Archives) — THOMAS JEAN-PAUL/SIPA

C’est une légende du MHSC : à 77 ans, Robert Nouzaret, ancien joueur, entraîneur et manager du club de football de Montpellier (Hérault), prend sa retraite. Ces dernières années, il dirigeait la cellule de recrutement du centre de formation.

A France Bleu, l’Héraultais a livré une étonnante anecdote : celui qui également entraîné Saint-Etienne, Lyon et Toulouse a expliqué comment, dans les années 1970, il avait « kidnappé » un agent de joueurs qui avait « volé de l’argent au club ».

L'incroyable anecdote de Robert #Nouzaret dans 100% Paillade : le jour où il a "kidnappé" un agent de joueurs qui avait volé de l'argent au #MHSC ⚽️💥👇 https://t.co/rqSiQOUKQb Cc @bleuherault @dernisgeoffrey pic.twitter.com/WvecRK5fX5 — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) August 31, 2020

« Des trucs de barjots ! »

« J’ai kidnappé un agent pour qu’il nous rende l’argent qu’il nous avait piqué. On était allé le chercher avec des copains, des costauds. […] On lui a couru après. […] On l’a mis dans la voiture, on est parti loin, les passants nous voyaient. On leur disait que ce n’était rien, que c’était une opération de police. Des trucs de barjots ! […] On l’a mis dans une maison de pêcheur à Sète, deux ou trois jours. Tous les matins, on discutait de la façon dont il allait nous rembourser. L’avocat du club nous disait qu’on était des barjots. »

L'ancien coach du MHSC assure malgré tout que « tout s'est bien terminé ». « Il n'y a pas eu mort d'homme », conclut Robert Nouzaret, sur la station héraultaise.