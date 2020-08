Le buteur masqué Gaëtan Laborde n'a pas pu éviter la défaite de son équipe ce samedi face à Rennes. — Damien Meyer / AFP

Pour son premier match de la saison, Montpellier repart de Rennes avec une défaite logique (2-1).

Le coach montpelliérain était privé de nombreux joueurs, dont Delort et Hilton

Une reprise là où tout s’était arrêté. Pour son premier match de la saison en Ligue 1, Montpellier avait rendez-vous au Roazhon Park ce samedi en fin après-midi. Un stade où les joueurs de Michel Der Zakarian avaient reçu une belle fessée le 8 mars (5-0), juste avant que le championnat ne s’arrête brutalement. Six mois plus tard, ils repartent encore de Bretagne avec une défaite logique dans les valises (2-1). L’addition aurait même pu être plus lourde, les Rennais ayant touché par trois fois les montants du nouveau portier suisse Jonas Omlin.

#SRFCMHSC

🎙 «Profiter de cette trêve pour bien travailler, récupérer les joueurs à l’infirmerie et repartir de l’avant !»

Les réactions d’après-match 👇https://t.co/16olUDMBS9 pic.twitter.com/5bCrkJ7KC6 — MHSC (@MontpellierHSC) August 29, 2020

Mais contrairement à la saison dernière, les Montpelliérains ont eu le mérite de s’accrocher et de ne pas sombrer. « La défaite n’est pas illogique, a indiqué le capitaine Daniel Congré. Rennes a eu beaucoup d’occasions en première mi-temps et on a beaucoup subi. Mais même à dix, on n’a rien lâché et on s’est serré les coudes. »

Michel Der Zakarian n’avait « pas d’autres munitions »

Michel Der Zakarian a lui aussi apprécié « l’état d’esprit » de son équipe. Mais privé de plusieurs joueurs (Delort, Hilton, Mavididi, Yun et Cozza), le coach montpelliérain n’avait pas d’autre choix que de composer avec les moyens du bord et une attaque décimée. « Je n’avais pas d’autres munitions », a-t-il reconnu à la fin du match. Seul en pointe, Gaëtan Laborde, le visage masqué après sa fracture au nez, s’est pourtant battu comme un beau diable, réduisant le score de la tête dans les arrêts de jeu.

9 - Gaëtan Laborde a inscrit 9 buts de la tête en Ligue 1 depuis son arrivée à @MontpellierHSC à l'été 2018, c'est au moins 3 de plus que toute autre joueur de l'élite sur la période. Zorro. #SRFCMHSC pic.twitter.com/V0cW631oSM — Optajean (@OptaJean) August 29, 2020

Mais dans l’ensemble, Montpellier, réduit à dix juste avant la mi-temps avec l’expulsion de Florent Mollet, n’a pas montré grand-chose, se réveillant juste en fin de match. Pas de quoi pour autant inquiéter son capitaine. « On va se servir de cette défaite pour la suite et continuer à travailler », a souligné Daniel Congré.

La trêve internationale tombe en tout cas à point nommé pour le MHSC. Pour la réception de Nice le 12 septembre, le coach Michel Der Zakarian devrait en effet récupérer des forces vives et disposer ainsi d’un effectif un peu plus étoffé.