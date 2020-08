Lionel Messi jouera-t-il toujours au Camp Nou la saison prochaine? — Alejandro García/EFE/SIPA

La Ligue espagnole a publié un communiqué​ ce dimanche dans lequel il donne raison au FC Barcelone face à Lionel Messi. Alors que l’entourage du joueur estime que la clause lui permettant de partir librement est toujours valable, la Liga que le contrat qui lie Messi au club catalan « est actuellement en vigueur ».

Ce contrat « possède une clause libératoire applicable, dès lors que Lionel Andrés Messi décide de procéder à la rupture unilatérale de celui-ci. En application de cette loi, la Liga ne procédera pas à la résiliation de la licence du joueur tant que celui-ci n’aura pas payé le montant de cette clause », est-il précisé. En clair, si Messi veut partir, il lui faudra payer sa clause libératoire de 700 millions d’euros.

La clause spéciale que l’Argentin compte utiliser expirait en effet le 10 juin. Mais devant le caractère atypique de cette saison interrompue par la pandémie entre mars et juin, le clan Messi considère que cette clause est toujours valide. Le bras de fer entre les deux parties s’est en tout cas durci ce dimanche, avec le refus du joueur de se présenter à la séance de dépistage du Covid auquel devaient se soumettre tous les joueurs.

Confirmé à l’AFP par des sources proches du club, ce « no show » précipite un peu plus le divorce entre la légende argentine et son club de toujours. Le reste de l’effectif a répondu présent, y compris son ami Luis Suarez, également donné partant, ont constaté des journalistes de l’AFP.