La Britannique Elizabeth Deignan a remporté "La Course by le Tour", ce samedi 29 août, à Nice. — AFP

De notre envoyé spécial à Nice,

On ne remerciera pas Roxana Maracineanu et Jean-Michel Blanquer. A cause d’eux, nous avons raté l’arrivée de « La Course by le Tour de France », version féminine du Tour de France. Elle se déroule en une étape, cette année autour de Nice. La triple championne du monde Marianne Vos, vainqueure l’an dernier à Pau, a été battue au sprint par la Britannique Elizabeth Deignan, qui a porté le maillot arc-en-ciel en 2015. Le final a été impressionnant, avec une échappée à six leaders. Les observateurs craignaient pourtant un sprint massif (et ennuyeux).

🤩 What a sprint! Relive the last km of #LaCourse and this thrilling sprint which saw @lizziedeignan claim a super strong win!



🤩 Quel sprint ! Revivez le dernier kilomètre et ce sprint de folie qui couronne Lizzie Deignan ! pic.twitter.com/Al427kdZRw — La Course by Le Tour (@LaCoursebyTDF) August 29, 2020

« Je suis juste soulagée de gagner », a soupiré « Lizzie » Deignan, modeste : « Mes équipières ont fait un boulot fantastique, à commencer par Elisa (Longo-Borghini, présente dans le groupe de tête) » Cette dernière a attaqué deux fois dans le final pendant qu’Elizabeth Deignan se retapait.

« Victoire spéciale »

« C’est une victoire spéciale car je suis près de chez moi. Je suis impatiente de parler à mon mari et à ma fille au téléphone », conclut Lizzie Deignan. Elle avait déjà gagné le Grand prix de Plouay cette semaine. La première française, Aude Biannic, se classe seizième.