Le jeune prodige belge Remco Evenepoel, victime d'une fracture du bassin après une lourde chute le 15 août sur le Tour de Lombardie, va pouvoir quitter l’hôpital lundi, a annoncé sa famille. « I’m coming home », pouvait-on lire sur la page Facebook du coureur, au-dessus d’une photo datant de juin le montrant avec sa petite amie et ses parents. Joint par l’AFP, son père Patrick Evenepoel a précisé que le retour à la maison à Dilbeek, à l’ouest de Bruxelles, était prévu « ce soir », soit lundi en fin de journée.

Remco Evenepoel, 20 ans, qui était le grand favori de l’épreuve, avait lourdement chuté lors du Tour de Lombardie. A une quarantaine de kilomètres de l’arrivée, dans la descente du Mur de Sormano, il était tombé dans un ravin après avoir heurté un muret en pierre. Plusieurs fractures des os pelviens et une contusion au poumon droit ont été diagnostiquées. Après deux jours passés à l’hôpital de Côme, Evenepoel avait été rapatrié en Belgique lundi dernier et admis à hôpital de Herentals, dans la province d’Anvers (nord).

He should have been racing for glory at the Belgian National Championships this afternoon, but @EvenepoelRemco has his own time trial - and knowing his amazing determination and willpower - we are confident he will win it.#TheWolfpackNeverGivesUp pic.twitter.com/8l6w2Na9S6