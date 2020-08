Deux joueurs ayant été en contact avec le cas positif au Covid-19 recensé, mardi, dans la bulle new-yorkaise de Flushing Meadows ont été placés en quarantaine et retirés du tableau du tournoi de Cincinnati. La Fédération américaine de tennis (USTA) a expliqué que les deux joueurs avaient été en « contact étroit et prolongé » avec l’individu ayant contracté le virus, selon l’enquête de traçabilité activée ces dernières heures, et observent un isolement de deux semaines.

Elle n’a en revanche pas révélé leur identité, mais l’Argentin Guido Pella (35e mondial) s'en est chargé lui même sur son compte Instagram, révélant qu’il était un des deux joueurs concernés et que l’individu testé positif était son préparateur physique, Juan Manuel Galvan.

« Juan Manuel Galvan a été testé positif, il y a deux jours (lundi). Comme j’ai été en contact étroit avec lui, la semaine passée à Miami, et que mon entraîneur José Acasuso a voyagé dans le même avion et partagé la même chambre d’hôtel, nous observons tous les deux une quarantaine pendant deux semaines », a raconté Pella.

Guido Pella explained the situation on IG [ESP] and confirmed the 14 days of isolation: "Bad luck for me from the 1400 who did [the test]. I'm in the room here doing everything possible for the 2 weeks to pass quickly. I hope I will be able to play the US Open" pic.twitter.com/5ygNqmpT1S