Neymar a rendu chèvre la défense de l'Atalanta Bergame en quarts de finale de C1. — Rafael Marchante/AP/SIPA

Il a raté des trucs tellement monstrueux qu’on a longtemps pensé que décidément, Neymar et le PSG, c'était une histoire qui ne donnerait jamais rien. Jusqu’à cette passe décisive un peu foireuse pour Marquinhos qui a tout changé. Comme une récompense pour l’homme le plus cher du monde, qui a littéralement porté le PSG sur ses petites épaules maigrichonnes hier soir, au moins jusqu’à l’entrée de Kylian Mbappé.

16 - @neymarjr a réussi 16 dribbles ce soir contre l'Atalanta, total le plus élevé pour un joueur lors d'un match de Ligue des Champions depuis Lionel Messi avec Barcelone contre Manchester United le 29 avril 2008 (16 également). Arabesques. #ATAPSG pic.twitter.com/bkOB2qLIok — Optajean (@OptaJean) August 12, 2020

Sa première mi-temps, franchement, a été un délice absolu. Ses démarrages aux 40 mètres, encore plus beaux qu’une attaque de Tibo Pino dans le Tourmalet. On se souvient encore de ses deux petits ponts de cour d’école infligés à Pasalic. Et s’il a un peu fatigué ensuite, Neymar a continué à ses percussions balle au pied, jusqu’à épuiser totalement la défense italienne.

🗣💬 "Je n'ai jamais pensé à l'élimination et au fait de rentrer à la maison. Personne ne va m'enlever l'idée que j'ai envie d'aller jusqu'en finale"



🔴🔵 Neymar, élu homme du match contre l'Atalanta, se réjouit de la qualification du PSG en 1/2 finale de C1 #RMCChampions pic.twitter.com/TnldNd9nai — RMC Sport (@RMCsport) August 12, 2020

Un chiffre, un seul, pour illuster son harcèlement permanent balle au pied. Selon Opta, le Brésilien a réussi 16 dribbles face à l’Atalanta, un chiffre jamais vu depuis 12 ans dans la compétition. Il faut remonter à Lionel Messi en 2008 lors d’un triste match nul face à Manchester United (0-0) pour retrouver la trace d’une prestation de soliste aussi aboutie.