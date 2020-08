Thomas Tuchel a longtemps prié sur son banc face à l'Atalanta Bergame. — David Ramos / POOL / AFP

Il est passé à environ trois minutes de faire ses cartons de déménagement pour l’Allemagne. Sur un fil toute la saison, Thomas Tuchel est donc devenu le premier entraîneur à emmener Paris en demi-finale de Ligue des champions sous l’ère qatarie, sans qu’il soit tout à fait évident d’isoler sa part dans le succès, alors que le projet collectif reste flou.

« Les joueurs qui sont entrés ont été exceptionnels »

Mercredi soir, il a commencé par tout mal faire ou presque (Icardi dans l’axe, Gueye et Herrera bouffés au milieu, Neymar seul au monde quand Paris avait le ballon) avant de se corriger après coup avec le succès que l’on sait (merci Choupo). Mais c’est aussi parce que le coaching était défaillant en premier lieu qu’il est gagnant ensuite, et faire rentrer Mbappé n’est pas franchement une illumination incroyable.

🗣💬 "Je n'avais pas le sentiment qu'on n'allait pas marquer. J'ai dit à mon assistant que si on marque, on va mettre le deuxième tout de suite !"



🔴🔵 Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, raconte comment il a vécu ce 1/4 longtemps tendu face à l'Atalanta #RMCChampions #ATAPSG pic.twitter.com/3Y2FaYX5F1 — RMC Sport (@RMCsport) August 12, 2020

La rentrée du crackinho de Bondy a fait reculer l’Atalanta de 20 mètres, et Tuchel assure qu’il n’a jamais pensé que le but égalisateur ne viendrait pas. Mieux que ça, il sentait le retournement de situation arriver. « J’ai dit à mes assistants, si on marque un but, je suis sûr qu’on en marque un deuxième tout de suite. Nous avons fait un match très très fort, c’est absolument mérité ».

Sans nier une petite part de réussite, celle qui a souvent manqué au PSG dans la compétition. « A la fin, il y a aussi de la chance, c’est clair mais si on regarde tout le match, c’est absolument mérité. On a fait un bon match, la 2e mi-temps, on a contrôlé. On a joué avec plus de confiance, on a trouvé un bon rythme. Les joueurs qui sont entrés ont été exceptionnels, ils ont joué avec un bon état d’esprit et ils ont (renversé) ce match pour nous. Les buts sont super tardifs, mais c’est aussi la qualité et la mentalité ».