Le basketteur nigérian Michael Ojo, ancien joueur de l'Étoile rouge Belgrade, est mort vendredi dans la capitale serbe lors d'un entraînement individuel à l'âge de 27 ans, a déclaré le club. «Nous sommes très attristés par cette nouvelle», a dit à l'AFP Igor Vujcin, porte-parole du club, sans préciser les causes du décès. Selon les médias serbes, Ojo est décédé d'une crise cardiaque.

Weeks after recovering from Covid-19, 27-yr-old Nigerian basketball player, Michael Ojo, dies of heart attack during a club training today Serbia. 💔💔💔💔 pic.twitter.com/Hw0TMmdxR3