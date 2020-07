Le club parisien affiche ses nouvelles ambitions — Paris FC

Le Paris FC compte désormais dans ses rangs un nouvel actionnaire (minoritaire) et non des moindres : le Royaume de Bahreïn est entré au capital de l’emblème parisien, également comme sponsor principal, a annoncé le club.

« Les dirigeants et actionnaires du Paris FC sont heureux de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau renfort : le Royaume du Bahreïn. L’opération a été réalisée au travers d’une augmentation de capital pour renforcer les capitaux propres du club permettant au fonds souverain de détenir 20 % de l’entreprise », écrit le club dans un communiqué.

[📝COMMUNIQUE] - Le Royaume du Bahreïn nouveau partenaire stratégique du Paris FC.



Toutes les informations ⬇#ExploreBahrain — Paris FC (@ParisFC) July 27, 2020

Bahreïn devient également sponsor principal du club, qui s’est sauvé de justesse de la relégation la saison dernière en terminant à la 17e place de L2​. « L’ambition sportive de l’équipe première masculine est d’accéder à la Ligue 1 dans les trois prochaines années, et de hisser son équipe féminine le plus haut possible dans le championnat D1 Féminin », promet le Paris FC.

Un nouvel investisseur étranger attendu

Le club n’a plus évolué dans l’élite depuis 1974 et se trouve dans l’ombre du Paris SG, possédé depuis 2011 par le Qatar, émirat voisin de Bahreïn. Il prévoit une augmentation de 30 % de son budget, sans préciser à quel horizon. « Le tour de table du Paris FC s’élargira dans les prochains mois à un nouvel investisseur étranger et à des dirigeants d’entreprises franciliennes », ajoute le club en promettant que « le contrôle du club continuera à s’appuyer sur un socle majoritaire régional et national ».