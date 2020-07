Illustration d'une étape du Tour de France passant en Bretagne. Ici en 2011 entre Lorient et Mûr-de-Bretagne. — Lionel Le Saux / SIPA

Sortez vos drapeaux bretons et votre casquette à pois rouge… En 2021, le départ du Tour de France pourrait être donné en Bretagne. D'après les informations du Télégramme, la région s’est vue proposer d’accueillir le grand départ de l’épreuve reine du cyclisme. La raison ? Le calendrier hyper chargé de l’année 2021 lié au report de l'Euro de football​ et des Jeux olympiques. Copenhague, qui devait accueillir le grand départ, aurait demandé à passer son tour.

La capitale du Danemark étant une des douze villes hôtes de l’Euro, elle devrait accueillir quatre rencontres les 12, 17, 21 et 28 juin. Impossible alors d’accepter la demande d’Amaury Sport Organisation (ASO) qui orchestre la Grande boucle, d’avancer le départ au 25 juin. L’organisateur de la compétition et l’Union cycliste internationale (UCI) souhaiteraient un départ plus tôt afin de permettre aux coureurs de pouvoir participer aux épreuves olympiques au Japon en juillet. D’après Le Télégramme, Rennes et Lorient seraient les pistes les plus probables pour accueillir le départ 2021 sur les terres de Bernard Hinault, dernier Français vainqueur du Tour.

Un départ retardé à fin août cette année

Le départ de l’édition 2020 avait déjà dû être reporté en raison de l’épidémie de coronavirus. Le Tour de France aura lieu du 29 août au 30 septembre. Le départ sera donné de Nice. Jamais le Tour de France n’est parti aussi tard dans l’été depuis sa création en 1903.