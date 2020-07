BOULES CHAUDES Le PSG et Lyon attendent de connaître leur sort

Neymar face à Dortmund en 8e de finale de Ligue des champions, le 18 février 2020. — Ina Fassbender / AFP

Même au milieu de l’été, au milieu d’une année pourrie par le coronavirus, un tirage au sort reste un moment intense pour les supporters. Ceux du PSG et de Lyon vont vivre un vendredi matin un peu difficile avant d’arriver à la libération, sur les coups de midi, avec le tirage des quarts de finale de la Ligue des champions, depuis Nyon (Suisse). On vous explique tout ce qu’il faut savoir avant de se jeter dedans.

Et la fin des huitièmes de finale ?

Nous ne connaissons que la moitié des qualifiés pour le fameux Final 8 de la Ligue des champions, qui aura donc lieu du 12 au 23 août à Lisbonne. Le PSG, mais aussi l’Atalanta Bergame, Leipzig et l’Atletico ont déjà leur ticket pour le Portugal, et seront rejoints par quatre autres clubs après les huitièmes de finale retour. Ces derniers doivent se jouer les 7 et 8 août sur le terrain des clubs qui se sont déplacés à l’aller, comme prévu.

Les déjà qualifiés pour les quarts : PSG, Atalanta Bergame, RB Leipzig, Atletico

Les huitièmes à terminer : Bayern-Chelsea (3-0 à l’aller), City-Real (2-1), Barcelone-Naples (1-1) et Juventus-Lyon (0-1)

Le tirage intégral des quarts

C’est donc vendredi, vers midi mais avec l’immuable retard-pour-créer-un-effet-d’annonce, que l’UEFA va procéder à son tirage au sort des quarts de finale. Un tirage au sort intégral et sans tête de série, ce qui veut donc dire que n’importe quel qualifié pour rencontrer n’importe quel qualifié et qu’on pourrait donc avoir, par exemple, un PSG-Lyon au programme, ou du tout moins un PSG-Lyon ou Juventus, en attendant le match retour entre le club de Memphis Depay et celui de Cristiano Ronaldo.

Au-delà des quarts de finale, l’UEFA tirera au sort tout le reste de l’arbre jusqu’à la finale, ce qui permettra d’avoir une vision globale de l’épreuve. A noter aussi qu’on connaîtra le calendrier précis des rencontres, qui se joueront donc le 12, 13, 14 et 15 août dans les deux stades de Lisbonne.

Où regarder le tirage

Plusieurs options, mais une seule qui vaille : le suivre en live sur 20 Minutes. Si vraiment vous tenez à voir la tête de Leonardo quand il apprendra qu’il va se taper le Barça, le tirage sera diffusé sur RMC Sport mais aussi en streaming sur le site de l’UEFA.

Les autres tirages

La Ligue Europa, qui aura elle aussi droit à son Final 8 en Allemagne, sera tirée au sort dans la foulée. Dans le cas de la « petite » Coupe d’Europe, tous les huitièmes retour sont encore à jouer, voire certains matchs aller.

La Ligue des champions féminine, elle, connaît déjà ses affiches pour les quarts. Le PSG affrontera Arsenal pendant que Lyon affrontera le Bayern, les 21 et 22 août lors d’un Final 8 à San Sebastian.