Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Exit le « geste architectural contemporain » envisagé un temps pour reconstruire Notre-Dame de Paris : quinze mois après l’incendie ayant ravagé la cathédrale et ému le monde entier, Emmanuel Macron a finalement opté pour rebâtir le joyau gothique à l’identique. Le président de la République a « acquis la conviction » qu’il faut restaurer la cathédrale à l’identique, a indiqué l’Elysée jeudi soir, après une réunion de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA), réunissant élus, experts et architectes du chantier.

Alors que la France s'apprête à sortir de l'état d'urgence sanitaire et que la baisse du nombre de malades en réanimation se poursuit, les Etats-Unis ont eux enregistré jeudi un nouveau record quotidien avec 65.500 infections supplémentaires. Et alors que les hospitalisations sont reparties à la hausse mi-juin, les décès semblent, logiquement suivre avec 1.000 morts supplémentaires jeudi. Un niveau deux fois supérieur à celui de la fin juin et qu’on n’avait pas vu depuis un mois.

Paris et Lyon, derniers représentants français en Ligue des champions, attendent vendredi leurs adversaires, lors du tirage au sort des quarts et des demi-finales à midi. Du Bayern, qui s’impose comme le nouveau favori numéro 1, au Real Madrid, vainqueur de quatre des six dernières éditions, sans oublier le FC Barcelone ou le Manchester City, le PSG et l’OL risquent de tomber sur un adversaire très menaçant. Pour permettre la reprise de l’édition 2020 de la compétition continentale reine, l’UEFA a adopté un format inédit, qui se jouera sur des matchs uniques à élimination directe, du 12 au 23 août, sur terrain neutre à Lisbonne (Portugal) et à huis clos « jusqu’à nouvel ordre ».